Beter zicht voor fietsers op RijnWaalpad en kruisende automobilisten: ‘Bestuurder kan snelheid fieters beter inschatten’

De snelfietsroute wordt vrijdag weer opengesteld. Op Arnhems grondgebied zijn werkzaamheden verricht waarmee een bedrag van 75.000 tot 100.000 euro is gemoeid. Het doel hiervan was om het zicht voor zowel de automobilisten die via de Rijkerswoerdsestraat het pad kruisen als voor de fietsers te verbeteren. Aanleiding waren de aanrijdingen die afgelopen jaren op de kruising zijn gebeurd.