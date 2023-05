Betuwe heeft binnenkort eindelijk een eigen crematorium: ‘Mensen hoeven nu niet meer de Waal of de Rijn over’

De wereld kende haar al en en nu krijgt Jennifer Tee ook een vaste plek in geboorte­stad Arnhem; voor haar vader kwam dat net te laat

Haar werk is al op talloze plekken ter wereld getoond. Tot in São Paulo, New York, Londen, Shanghai, Dublin en Almere kennen ze Jennifer Tee. Maar een permanent werk in haar geboortestad Arnhem ontbrak nog. ,,Dat voelde best als een gemis.”