Betuwse voetbalmeiden met Oranje op koers voor EK: 4-0 zege op Wales

Internationale Vrouwendag De Betuwse ‘burgermoe­ders’ aan het woord: ‘Ik zeg thuis altijd dat het elke dag Internatio­na­le Vrouwendag zou moeten zijn’

Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Ook in Overbetuwe en Lingewaard, gemeenten met een vrouw als burgemeester. Is de vrouwenstrijd daarmee gewonnen of moet deze dag nog steeds als noodzakelijk worden gezien?