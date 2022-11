Bevrijdingsspektakel zocht de landelijke tv maar lijkt te eindigen op de kade

Bridge to Liberation in het teken van de impact van oorlog voor nabestaan­den: ‘Als hij dat niet had gedaan was ik nooit geboren’

Arnhem - Iets over half negen zette het orkest Phion Bridge to Liberation in met de vijfde symfonie van Beethoven. De drie korte klanken gevolgd voor een lange staan voor de letter V in morse code. De V van vrijheid.

16 september