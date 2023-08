Je eigen bosje hei plukken op de Hoge Veluwe

Het begint een traditie - begonnen in 2019 - te worden. Eigenlijk is het een verboden traditie, want 363 dagen per jaar (en in een schrikkeljaar 364) is het verboden om hei te plukken. Op 19 en 20 augustus mag echter iedereen die dat wil zelf een bosje hei plukken op het Nationale Park De Hoge Veluwe en dat thuis in een vaas zetten.