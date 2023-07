Bewolkt en gestage regenval in Arnhem vandaag

Toen hun speeltuin verdween, zamelden Thom en buurtkinde­ren geld in: ‘Nu hebben we een fijne nieuwe’

De kinderen in Oosterbeekse nieuwbouwwijk Pelt stonden twee jaar geleden raar te kijken toen de gemeente Renkum plots hun ‘houten speeltuin’ weghaalde. Het hout was rot. Veel geld voor nieuwe speeltoestellen had de gemeente niet. Daarom kwamen de kinderen zelf in actie. ,,En nu hebben we een nieuwe speeltuin", zegt Thom Eerens.