Bewoner naar ziekenhuis nadat hij 5 hondjes redt uit brandend huis, 4 dieren overlijden, brandweer reanimeert 4 beestjes

Gemeente Arnhem gaat niets doen tegen taxidienst Uber: ‘Wij hebben hier geen rol in’

18 juni ARNHEM - De gemeente Arnhem gaat niets ondernemen tegen taxidienst Uber die sinds vorige maand in de stad actief is. De gemeente heeft wel iets te zeggen over taxi’s, maar niet over de ‘bestelmarkt’ waartoe Uber behoort.