Bewoners voelen zich overvallen en ‘in de maling genomen’ door plan voor 150 ‘flexwoningen’ in Presikhaaf

ARNHEM - Arnhem wil 150 verplaatsbare huizen bouwen op grond aan het Merwedeterrein in Presikhaaf, nabij de kruising van de spoorlijnen naar Zevenaar en Zutphen. De flexwoningen zijn bestemd voor ‘spoedzoekers’, mensen in nood die per direct op zoek zijn naar onderdak. Omwonenden voelen zich overvallen door het plan en door de gemeente buitenspel gezet.

Op de bewuste plek aan Eemslaan en Marsdiep stonden in het verleden vijf woongebouwen voor zo'n 160 buitenlandse studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. In 2007 stortte een galerij van die provisorische lage flats in tijdens een feestje. Gevolg: zes gewonden. Later is het complex gesloopt.

Strijd tegen woningnood

Arnhem is niet de enige gemeente die experimenteert met flexwoningen in de strijd tegen de woningnood. Overal in het land zijn in de afgelopen jaren nieuwe buurten gebouwd. De provincie Gelderland heeft ook hoge ambities met een actieplan.

De grond wordt gevonden in stukken niemandsland waar jarenlang geen hond naar omkeek. Het kan gaan om vrijgekomen sportvelden of braakliggende grond in steden en dorpen waar niets mee gebeurt omdat op de lange termijn iets groters op die plek in het verschiet ligt.

Quote Het gaat allemaal overhaast, er is niet goed over nagedacht. Je moet zien te voorkomen dat je in onze wijk een opeenstape­ling krijgt van kwetsbare mensen. Dan haal je het draagvlak weg Galip Aydemir, Voorzitter van de Turkiyem Moskee

Volledig scherm Braakliggende grond langs de Eemslaan in Presikhaaf in Arnhem, waar nu tijdelijk een kunstenaarsenclave is gevestigd. De gemeente broedt op plan om de grond te gebruiken voor een buurt met flexwoningen. © DG