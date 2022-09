Bewoners vrezen verkeerschaos zonder eigen weg voor nieuwe buurt: ‘Er gebeuren al veel aanrijdingen’

Bouw van meer dan vijfhon­derd extra woningen in Schuyt­graaf lijkt aanstaande, raad deelt wel zorgen over verkeers­vei­lig­heid

ARNHEM - Weinig lijkt de bouw van meer dan vijfhonderd extra woningen in de Arnhemse wijk Schuytgraaf in de weg te staan. Een meerderheid van de partijen in de gemeenteraad uit geen bezwaren over het aantal huizen dat moet verrijzen. Wel delen diverse raadsleden de zorgen van bewoners over onder meer de verkeersveiligheid.

19 januari