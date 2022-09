Bezorgdienst mikt op scootmobielers: ‘Vergis je niet, ze hebben een hoop voordelen’

Met videoARNHEM - Tussen bezorgdiensten als Gorillas, Flink en Thuisbezorgd.nl is de Arnhemse start-up Scootbezorgd zonder meer een vreemde eend in de bijt. Waar het bij de bezorgreuzen namelijk om een zo snel mogelijke levering draait, mikt Scootbezorgd juist op de sociale ontmoeting. Mede om die reden is het Arnhemse initiatief genomineerd voor een landelijke prijs.