Bezwaren uit onverwachte hoek tegen 85 meter hoge ‘microstad’ bij station Arnhem Centraal

Gespot in Arnhem: Roemeense kunstenaar maakt zandsculp­tuur in de vorm van een hond

Gespot! In het centrum van Arnhem maakte een man een zandsculptuur in de vorm van een hond vandaag. Met mesjes, water, borstels en geduld boetseerde de kunstenaar tot in detail het levensgrote dier.