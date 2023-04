Bier van Arnhemse bodem gemaakt door mensen die geen flauw benul van brouwen hadden: Gerst van Freek

DUNO-spe­lers ruziën op maandag, maar juichen op zaterdag: ‘Stoppen kunnen een keer doorslaan’

DOORWERTH - De blijdschap was zaterdag groot bij DUNO na de winnende treffer tegen Achilles’29 in de slotminuut (1-0). Eerder in de week, op maandag, was de sfeer in Doorwerth veel minder feestelijk.