Bij Patro Eisden kan Coley Parry niet stuk: ‘Veel andere eigenaren waren al gaan lopen’

Arnhemse actrice Nazmiye Oral deelt in actiefilm het witte doek met Hollywood-ster

De Arnhemse actrice Nazmiye Oral deelt binnenkort het witte doek met Hollywoodster Gerard Butler. Oral is in 2024 te zien in de actiefilm Den of Thieves 2. In de filmserie is Butler, ‘Big Nick’ O’Brien, de leider van een corrupte bende agenten. Oral speelt de diamanthandelaar Chava.