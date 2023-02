Bijna 40 procent Geitenkamp vreest achteruitgang: Arnhem is een gespleten stad, tonen deze cijfers opnieuw aan

Enorme verschil­len in Arnhem moeten nu écht verdwijnen: ‘Wijken met amper sociale huur lijken andere wereld’

ARNHEM - Aan de enorme verschillen tussen wijken in Arnhem moet nu écht een einde komen. Als een sociale huurwoning of opvang voor vluchtelingen in een relatief rijke buurt als Gulden Bodem kan verrijzen, laat de gemeente dat niet na.