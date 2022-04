Bijna overal daalt het aantal verkeersdoden, maar niet in Gelderland: 94 mensen verongelukt in 2021

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is het hoogste aantal verkeersslachtoffers in vijf jaar tijd in Gelderland. Vorig jaar stierven er 85 mensen in het verkeer.



Gelderland is samen met Zuid-Holland de provincie met de meeste verkeersdoden in het coronajaar 2021. In Noord-Brabant - jarenlang de provincie met de meeste verkeersslachtoffers - daalde het aantal doden in het verkeer juist verder.