BIJzonder leuk uitje: bezoek een imker tijdens de Open Imkerijdagen

Raad van State verwijst bestem­mings­plan voor nieuw wijkje Fort Gelders­oord in Wester­voort naar de prullenbak: te weinig oog voor cultuurhis­to­rie

Het bestemmingsplan voor de bouw van twintig twee-onder-een-kapwoningen op het terrein Fort Geldersoord in Westervoort kan de prullenbak in. De Raad van State heeft bezwaren van omwonenden gehonoreerd omdat de gemeente in het plan niet duidelijk heeft gemaakt of er rekening is gehouden met de bijzondere historische waarde van deze plek.