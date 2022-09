Bijzondere Airborne-herdenking in beeld

Missiona­ris­sen uit Oosterbeek eisen eerherstel voor ‘verbannen’ Huub Oosterhuis: ‘Wees barmhartig en warmhartig’

Een groep missionarissen in Oosterbeek wil eerherstel van de priester, dichter en ex-jezuïet Huub Oosterhuis, tevens vader van Trijntje en Tjeerk. Door zijn huwelijk werd hij uitgesloten van de hele Rooms-Katholieke kerk. De missionarissen zelf spreken over ‘verbannen’. Bovendien mogen veel van Oosterhuis’ liederen, zoals De steppe zal bloeien, niet meer gezongen worden tijdens de vieringen in de katholieke kerk, zo besloten de bisschoppen in 2010.

3 september