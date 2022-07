Binnenkijken bij de Walburgiskerk met Sonja: 'We hebben alles zelf ingericht’

De Walburgiskerk is een gotische kerk en werd rond het jaar 1375 in gebruik genomen. Daarna deed het pand honderden jaren dienst als kerk, met een lange stop na de slag om Arnhem in 1944. De kerk brandde helemaal uit en moest opnieuw worden opgebouwd.

In 2018 kocht investeerderTheo de Rijk het gebouw. Hij realiseerde hotelkamers in de markante torens van het pand. De kerkzaal is in gebruik voor exposities en andere culturele evenementen. Sonja runt de Walburgis residenties. Al in een vroeg stadium was zij betrokken bij het ontwerpen van de hotelkamers. “Ik heb ruim 17 jaar bij Dudok gewerkt en daar kwam Theo vaak lunchen. We raakten in gesprek en hij vertelde over zijn plannen voor de Walburgiskerk. Hij vroeg of dit niet iets voor mij zou zijn.”

Geschiedenis van Arnhem

Sonja raakt al snel enthousiast. “Uren bracht ik op het internet door op zoek naar informatie voor de thema-kamers. Ik had altijd wel een interesse voor de geschiedenis van Arnhem, maar ik heb inmiddels veel bijgeleerd door mijn werk.”

De eerste kamer die Sonja laat zien is de Lodewijk Napoleon kamer. “Het kleine broertje van de grote keizer. Veel mensen weten niet hoe belangrijk hij is geweest voor Arnhem. Zonder hem hadden we nu geen mooie singels in de stad, hij bepaalde dat er plantsoenen moesten komen.”

Koninklijk logeren

Sonja laat trots de master bedroom van de Franse kamer zien. Door de koperen badkuip en het riante bed heeft de grote ruimte een koninklijke sfeer. De aankleding is tot in detail verzorgd. “Voor de indeling zijn architecten verantwoordelijk, maar in de inrichting van de kamers heb ik zelf heel wat uren tijd gestoken. Ontzettend leuk om te doen.”

Walburgis residenties telt zes hotelkamers, allemaal met een eigen thema. Sonja: “Ook dat hebben we zelf bedacht. We willen laten zien dat Arnhem een rijke geschiedenis en ontzettend veel te bieden heeft. De gekozen thema’s sluiten daar goed bij aan.”

Naast de Lodewijk Napoleon Grand Suite kun je in het hotel slapen in een Romeins Fort Suite, een Helene Kröller-Müller een Rietveld Kröller-Müller Suite, een Slag om Arnhem Penthouse en een Burgers’ Zoo Penthouse. In de laatst genoemde zul je geen dieren treffen. “Er is hier gekozen voor het thema Mangrove en lekker veel groen.”

Modern in een oud jasje

Voor de kamers van Burgers’ Zoo en Kröller-Müller kreeg Sonja hulp. “We hebben zowel de dierentuin als Kröller Müller benaderd, en die waren allebei razend enthousiast. Ze zijn hier meerdere keren geweest.” In de Rietveld kamer is het contrast tussen oud en nieuw opvallend aanwezig. “Moderne kunst in een heel oud jasje.”

De historie van het pand komt in allerlei kleine details naar voren. Van overgebleven muursteunen tot de oude deuren die zijn gebruikt voor de badkamers. “Die geschiedenis vinden wij belangrijk. En hoewel Arnhem veel meer is dan de bekende Slag om Arnhem, hebben we daar uiteraard ook aandacht voor.”

Dakterras met waanzinnig uitzicht

Sonja gaat de laatste trap op van het pand. “Hier komt de lift helaas niet, maar het is de korte klim meer dan waard.” In de Slag om Arnhem Suite is een indrukwekkende muurschildering te zien. De moderne keuken heeft een achterwand met vliegtuigen erop. Het meest bijzondere aan deze kamer is misschien niet de thematische inrichting. Met een smalle trap kom je op een prive dakterras. Met adembenemend uitzicht op Arnhem en omgeving.

“Deze kamer is eigenlijk altijd wel vol, niet in de laatste plaats vanwege het dakterras.” Sonja heeft sowieso niet te klagen over aandacht. “Vanaf de opening in oktober stroomden de reserveringen binnen. Dat is een mooie beloning voor het harde werken. Wij kunnen wel enthousiast zijn over wat wat we hier hebben neergezet, dat de bezoekers zo lovend zijn vind ik ontzettend fijn. Daar doe je het voor.” Wil je meer foto's zien die horen bij deze binnenkijker? Check ze hier.

