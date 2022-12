Blijdschap én twijfels over terugkeer publiek Gelderse derby: ‘Gaan goeden nu weer onder de kwaden lijden?’

Jong talent met ‘interesse, zin en ambitie’ zit gebakken: spelers gezocht voor ‘Paradiso!’

ARNHEM - Een uitgelezen kans voor jong talent: Introdans, Oostpool, Phion en Musis & Stadstheater zoeken jongeren tussen 15 en 26 jaar voor de grote jongerenvoorstelling Paradiso! die volgend jaar in mei te zien is in Arnhem.

2 december