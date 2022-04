Boekenweek van start, boekverkopers vertellen over hun eerste liefde: ‘Het was een magisch gevoel’

Ivanka de Ruijter (28) - medewerkster Boekhandel Hijman Ongerijmd in Arnhem

,,Ik las het boek de gebroeders Karamazov van Fjodor Dostojevski toen ik vrij jong was. Ik verkocht het toen ik 21 was en een heel knappe jongen in de boekhandel hielp. Het was de drukste zaterdag voor kerst. Hij twijfelde over het boek. Ik zei dat hij het echt moest kopen, omdat ik het geweldig vond. Uiteindelijk deed hij dat. In de tussentijd had ik besloten om mijn nummer op de bon te schrijven en te vragen of hij iemand had om het boek mee te bespreken. Ik had alleen mijn nummer gegeven, we wisten niet van elkaar hoe we heetten. Na een maand ging de telefoon. Die avond hebben we samen bier gedronken en over het boek gepraat. Daarna hebben we drie maanden gedatet. Ik was echt verliefd, omdat hij dat hele boek had gelezen en er ideeën over had. Hij was leuk. Een echte relatie is het niet geworden, maar er was wel iets van liefde. Ik zie hem nu nog als goede vriend.”