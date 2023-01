Boomstronk in de berm lanceert automobilist in flauwe bocht; suv belandt op de zij

De suv belandde even verderop op de zijkant, midden op de Zijpendaalseweg, die daardoor enige tijd gestremd was. Het ongeluk gebeurde op het weggedeelte tussen grofweg Huis Zypendaal en de Schelmseweg. Brandweer, politie en ambulancedienst rukten in groten getale uit om hulp te verlenen.

Het slachtoffer van het ongeval was na de crash in elk geval aanspreekbaar. Hij is in de toegesnelde ambulance onderzocht en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk.