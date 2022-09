Botsing met drie voertuigen veroorzaakt vertraging op de A12

‘Kill them’; twitteraar heeft spijt van bedreigin­gen aan adres Rutte en De Jonge

Even kort ‘kill them’ antwoorden op openbare Twitterberichten over Mark Rutte, Hugo de Jonge en Dion Grapperhaus? Of tegen Hugo de Jonge Twitteren: ,,Ik moet je niet tegenkomen, want ik stomp je op je bek”?

25 augustus