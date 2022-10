‘Bouw een nieuwe stad bij Arnhem’, zegt deze demograaf: waarom?

Zo ziet Arnhem er in 2120 uit, denken wetenschap­pers uit Wageningen: ‘Drones zijn overal’

Drijvende woontorens op de Rijn. Snelwegen onder de grond. Auto's die zichzelf parkeren buiten de stad. Een enorm zonnepark ten noorden van Arnhem. Nieuwe meren op de Veluwe, voedselflats en ‘groen’ asfalt: een A15 die half in de lucht hangt en via bruggen dorpen in de Betuwe die op terpen zijn gebouwd, met elkaar verbindt.

