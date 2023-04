Bouw te duur appartementenblok in Arnhem vlotgetrokken, nog enkele woningen beschikbaar

Van der Weerden coach tegen wil en dank bij Vitesse: ‘Alles draait om handhaving in de eredivisie’

In dit rampseizoen blijft Vitesse niets bespaard. Nu is hoofdtrainer Phillip Cocu uitgeschakeld. Chris van der Weerden, al jarenlang rechterhand van de coach, neemt de honneurs waar tegen Go Ahead Eagles.