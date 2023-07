Bouwen gaat te traag; in Arnhem verrijzen te weinig huizen en ze zijn ook nog van de verkeerde soort

Flexwonin­gen verdringen Arnhems creatieve vrijplaats. ‘Zet ons niet weg op een akker in uithoek Schuyt­graaf’

Treurnis alom bij de mensen van de Kunstwerkplaats Arnhem in het veld met vele beelden en bomen ter hoogte van het Marsdiep en Merwedestraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf. De creatieve woongemeenschap moet wijken voor een nieuwe buurt van flexwoningen. ,,Zet ons niet weg op een klein akker ver weg in een uithoek van Schuytgraaf”, weerklinkt het als noodkreet.