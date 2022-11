Bouwplan voor nieuwe woonwijk op terrein blijf-van-mijn-lijfhuis in Oosterbeek loopt forse vertraging op

Hoe buurtbewo­ners in Oosterbeek tegenover hun gemeente kwamen te staan: ‘Terwijl het anders kan’

OOSTERBEEK - Omwonenden van het voormalige Movieraterrein in Oosterbeek staan lijnrecht tegenover de gemeente Renkum. Terwijl ze drie jaar geleden nog graag wilden meedenken over nieuwbouw op dit perceel. Nu hebben 132 omwonenden zich verenigd in een stichting, hebben ze een advocaat in de arm genomen en zijn ze bereid te vechten tot aan de Raad van State.

