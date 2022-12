Boze reacties op waarschuwing politie: ‘Zeker weten dat je kerst thuis kan vieren? Check je openstaande boetes’

Dit gebeurde óók op de klimaattop en Arnhemse studenten waren erbij: investeer­ders werven voor producten van afval

Bij een klimaattop denk je aan politiek, want dat is wat je op het journaal ziet. Maar in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh was er nog een ander deel dat niet in het nieuws kwam: de greenzone waar innovatieve bedrijven investeerders proberen te vinden. Studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen waren daarbij.

