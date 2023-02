Arnhemse Meisjes dansen nu eens niet voor volwassenen; ‘Je moet constant verrassen’

Column Remco Kock Zo’n slok is goud waard, als je lekker zit te drinken. Ik vond het zelf ook een alcoholis­ten­ge­dach­te

,,Fred”, zei ik. ,,Het klopt niet.” Fred had zijn pinpas, waarmee hij net had betaald, nog in de hand. ,,Nee, hè”, zei Fred, die me daar aan de bar vertwijfeld aankeek. ,,Volgens mij klopt het ook niet.”