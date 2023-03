Caroline van der Plas verplettert iedereen: ‘Echt niet normaal. Dit had ik nooit verwacht’

TERUGLEZEN Teruglezen | Zo veroverde BBB de provincie­hui­zen • Uitslagen laat binnen • FvD weggevaagd

De BBB is op basis van de exitpolls de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen. In Overijssel en Brabant is de nieuwkomer in een klap de grootste partij. CDA, VVD en vooral Forum voor Democratie verliezen fors. Voor Gelderland is geen exitpoll bekend.