Gorissen wil frustraties wegnemen bij ‘het lelijke eendje van het Arnhemse voetbal’

Oud-Arnhemmer gaat in hongersta­king omdat hij nog steeds vast zit in Spanje op verdenking terrorisme: ‘Ik heb het helemaal gehad hier’

Ahmed* snakt naar de dag dat Spanje hem uitzet naar Nederland. Al ruim dertig dagen zit hij in Valencia vast in het detentiecentrum voor ongewenste vreemdelingen. Vrijdag is hij hiertegen in hongerstaking gegaan. DENK heeft minister Yesilgöz van Justitie vragen gesteld. ,,Slapen gaat lastig.”