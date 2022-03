Niemand durft een ov-contract aan: Gelderland wringt zich in allerlei bochten om treinen en bussen toch te kunnen laten rijden

Column Remco Kock ‘Typisch Wodanseck’, dat was Harrie

Verstopt in de bossen bij Wolfheze ligt Wodanseck, een voetbalclubje waar de tijd stil lijkt te staan. Het scorebord is er zo eentje die je met een ladder en niet met een remote controller bedient. De openhaard in de kantine is een echte openhaard en geen beeldscherm waarop brandend hout wordt getoond. De velden zijn uiteraard niet van plastic, maar van gras.

