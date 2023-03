Pleidooi voor jaarlijkse screening 55-plussers: ‘Meeste beroertes zijn te voorkomen’

Er moet een bevolkingsonderzoek komen om beroertes te voorkomen. Daarvoor pleit de patiëntenvereniging Hersenletstel.nl uit Velp. In Nederland werden in 2021 ruim 40.000 mensen met een beroerte oftewel herseninfarct in het ziekenhuis opgenomen, dat zijn er ongeveer 110 per dag. ,,Uit onderzoek weten we dat 90 procent van de beroertes is te voorkomen.”