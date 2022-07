Bradford Freeman haalde met ‘Band of Brothers’ Britten weg uit vijandelijk gebied boven de Rijn

Freeman overleed op 3 juli in Columbus, Mississippi.



Bradford Clark Freeman was een parachutist. Hij stamelde dat hij eigenlijk niet kon zwemmen toen zijn eenheid zich in oktober 1944 voorbereidde op een gewaagde tocht over de Nederrijn naar vijandelijk gebied, om een grote massa Britse soldaten op te halen.



Die opmerking werd genegeerd. De ontsnappingsoperatie ging de geschiedenis in als Operatie Pegasus.