Brand verwoest bestelbus in Arnhem

Rechtbank: Een jaar cel voor Poolse arbeidsmi­grant (39) die op rooftocht door centrum van Arnhem ging

ARNHEM - Een 39-jarige man uit Polen moet een jaar de cel in, nadat hij vorige zomer op rooftocht ging in het centrum van Arnhem. Bij acht winkels en horecazaken brak hij in of deed hij daartoe een poging.

20 januari