Brandstichting in Spankeren: auto gaat in vlammen op

Ouderwetse week voor GelreDome, met drie evenemen­ten in zeven dagen: ‘2022 is een topjaar’

ARNHEM - Oude tijden herleven in GelreDome. Zaterdagavond stond er nog een boksring en een avond later rolde op die plek alweer de bal tijdens het eredivisieduel Vitesse - Fortuna Sittard. Exact zeven dagen nadat in het Arnhemse stadion de laatste wedstrijden van het WK volleybal werden afgewerkt.

10 oktober