Brandweer rukt uit voor brandende auto in Arnhemse wijk Presikhaaf

interview Avondkap­per Freddy kapt ermee: van bouwvak­kers met Beatleskap­sel tot Theo Bos en Tatjana Šimić

ARNHEM - Even naar avondkapper Freddy aan de Amsterdamseweg in Arnhem: over een paar maanden kan dat niet meer. Want Freddy De Lossantos Parola (71) kapt ermee. ,,Het is welletjes.” Voor zijn vaste klanten is dat balen. ,,Sommige mensen ken ik al dertig jaar. Ze komen overal vandaan: Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Veenendaal, Lunteren.”

13:20