Britten testen twee roestige vouwfietsen van 1944 uit op ‘Hell’s Highway’ naar voormalig slagveld Arnhem

,,Het was de laatste wens van Jeffries om te worden bijgezet op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek” zegt Chris Willmott uit Bexley. Hij is een Afghanistan-veteraan van The Parachute Regiment, het onderdeel van het Britse leger dat in 1944 betrokken was bij de luchtlandingen op de velden bij Renkum, Wolfheze en Ede.



,,Dat bijzetten gaat later deze maand gebeuren tijdens de Airborne Herdenkingen in het bijzijn van de familie. Maar voor die tijd lopen we nog eenmaal met de as van Jeffries op het voormalige slagveld waar hij in 1944 neerdaalde. Op zijn verzoek.”