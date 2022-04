Broers circus Renz ontkennen zware mishandeling: ‘Ze zijn totaal verrast over hun arrestatie in Arnhem’

MET VIDEO Slachtof­fer van steekpar­tij vertrok na avond dansen, kort daarna was het hommeles: ‘Ik heb een rotnacht gehad’

ARNHEM – Een 50-jarige man uit Arnhem is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een steekpartij in zijn woonplaats. ,,Hij kwam bloedend het café binnen strompelen", vertelt Dina van der Vreede.

17 april