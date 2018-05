Bulldozer verjaagd uit Arnhemse wijk

Opening zorgcom­plex op Mooiland­ter­rein maand later

15:50 DOORWERTH - De opening van een nieuw zorgcomplex van zorgaanbieder Vilente op het Mooilandterrein aan de Utrechtseweg in Doorwerth is voor eind deze maand voorzien. Een maand later dan in de oorspronkelijke plannen.