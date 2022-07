Buon giorno! 7 x tips voor een dagje Italië in Arnhem

indebuurtGa je niet naar het buitenland op vakantie dit jaar? Of moet je nog lang wachten voor je vrij hebt? Of ben gewoon gek op ‘de Laars’? Bekijk dan deze tips voor een dagje Italië in Arnhem. Je waant je zó in het land van de pizza, oude Romeinen en gave sportwagens. En dat gewoon in eigen stad!

Italiaans ontbijtje

De dag begin je uiteraard met een ontbijtje. Veel Nederlanders smeren een boterham met kaas of eten een bakje kwark, Italianen doen het anders. Ze ontbijten het liefst zoet, met een goede kop cappuccino en, optioneel, een cornetto (croissant) met bijvoorbeeld jam of Nutella. In Arnhem zijn er genoeg plekken waar je zo kunt ontbijten. Een aantal opties op een rijtje:

Wil je liever thuis een Italiaans ontbijtje eten? Check dan in dit artikel hoe je zelf goede koffie maakt en hier bij welke bakkerijen je lekkere croissants haalt.

Italiaanse les

Wil je je in Italië wanen, dan moet je natuurlijk wel een beetje Italiaans om je heen horen. Een taal is extra leuk als je zelf mee kan kletsen! Tijd dus, voor een taalcursus. In Arnhem zijn er verschillende bedrijven en instanties waar je tijdens je dagje Italië de lingua Italiana kan leren:

Onthaasten

Wij Nederlanders zijn nogal geneigd alles snel te doen, we proppen veel activiteiten in één dag en hebben regelmatig haast. Italianen niet. Ze lijken misschien lui, maar eigenlijk nemen ze gewoon de tijd. Groot gelijk, kunnen wij hier wel wat van leren. Daarom een paar tips om in Arnhem te onthaasten tijdens je dagje Italië.

Breng een uitgebreid bezoek aan het vernieuwde Museum Arnhem. Bekijk en lees alles eens écht aandachtig;

Bezoek Arnhemse bezienswaardigheden en laat voor één keer je telefoon thuis. Zo ben je in het moment;

Maak een wandeling in Meinerswijk en bezoek het Romeins Castellum. Wist je dat dit een reconstructie is van een Romeins fort en deze onderdeel is van de Limes? De Limes is de noordgrens van het Romeinse rijk en die staat sinds 2022 op de werelderfgoedlijst. Zo ben je weer even terug in de Italiaanse oudheid.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Het Castellum in Meinerswijk © indebuurt Arnhem

Lunchen op z’n Italiaans

Waar Italianen ook láááng de tijd voor nemen is hun lunch. In het land zijn daarom de meeste winkels gesloten tussen 12.30 en 15.00. Niet omdat iedereen siësta (middagdutje) houdt, dus! Afijn, in Arnhem zijn er leuke plekken waar je uitgebreid en als een Italiaan kan lunchen. Denk bijvoorbeeld aan Trattoria Da Guilio, Ristorante Il Boccone, Ristorante Pizzeria La Corte en La Rocca. En wat eet je dan? Liefst een lichte, warme maaltijd met daarbij mineraalwater, wijn of espresso.

Italiaanse broodjes

Heb je toch liever een wat eenvoudigere lunch? Dan is een sandwich met Italiaanse producten als taleggio of mortadella een heel goed idee. In Arnhem haal je heerlijke, Italiaanse belegde broodjes bij onder andere WOARST, Buongusto en Panino Mi Gusta.

Shoppen als een Italiaan

Italianen zijn stiekem best wel fashionista’s. Niet voor niets is Milaan een grote speler in de modewereld. Gelukkig kan Arnhem er ook wat van. Er zijn veel (onafhankelijke) boetiekjes waar je chique kleding, kekke loafers en hoge hakken scoort. In dit artikel staan een aantal suggesties en natuurlijk is het Modekwartier ook heel leuk om heen te gaan.

Écht Italiaans dineren

Heb je inmiddels trek gekregen? Dan is het tijd voor een uitgebreid Italiaans diner. En met uitgebreid moet je denken aan veel verschillende gangen (eerst antipasti, daarna de primi piatti, vervolgens de secondi piatti, vaak nog contorni en tot slot de dolci), lang tafelen, veel wijn en gezelligheid. Liefst met een groot gezelschap, maar met zijn tweetjes of alleen is het natuurlijk ook heerlijk. In Arnhem kan je hiervoor terecht bij bijvoorbeeld Osteria Donna Pazzo, Trivio, R I V U S, Verheyden en Gavius.

Doe je het avondeten écht op z’n Italiaans, dan ga je pas na 20.00 uur richting restaurant. In Arnhem zijn er trouwens een aantal trattoria’s, pizzeria’s en ristorantes die gerund worden door mensen uit Italië. Dat zijn onder meer: Dell’Etna, Il Boccone en La Rusticana.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Tamara de die le Clercq van Osteria Donna Pazzo © indebuurt Arnhem

Italiaanse gelato eten

Heb je nog een plekje voor het toetje? Natuurlijk heb je nog plek voor een toetje. Want je bent niet in Italië (in Arnhem) geweest als je geen gelato hebt gegeten. Er zijn veel goede Italiaanse ijssalons in de stad, waarvan sommigen zelfs gerund worden door Italianen.

- Trio (Steenstraat en Jansstraat)

Wijnen, wijnen, wijnen!

Aan alles komt een eind, maar aan je Italiaanse dagje Arnhem pas als je naar een wijnbar bent geweest. Heb je nog een plekje over na al dat eten, bestel dan ook een lekkere borrelplank en geniet na van een lekker Mediterraan dagje. Waar je terecht kunt? Onder andere:

ZafVino

La Banca Wijnstudio en Prosciutteria

Le Jardin

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.