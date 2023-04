Burgemeester Marcouch sluit horecapand aan de Markt na vondst 7 kilo harddrugs, eigenaar onthutst

Ex-bewoner (20) ontkent brandstich­ten in Arnhem, maar hoe komen zijn vingeraf­druk­ken op de molotov­cock­tails?

Was het brandstichting, vorig jaar, in een huis van de Regionale Instelling voor Begeleid Wonen in de Arnhemse wijk Presikhaaf? Of toch een samenloop van omstandigheden, door onvoorzichtigheid met een sigaret die een van de mensen heeft gerookt die er nog wel woonden?