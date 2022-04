Burgemeester Marcouch sluit twee drugspanden: ‘Ze vormen een enorm gevaar voor Arnhemmers’

Veel overlast

In de woning aan de Forelstraat stuitte de politie op een hennepkwekerij met zo’n 400 planten. Die bevonden zich in verschillende kamers in de woning. Voor de kwekerij is er illegaal stroom afgetapt, ook was er sprake van waterschade. Daarnaast was er veel overlast vanuit de woning. Het was een komen en gaan van mensen, waardoor de buurt veel overlast ervaarde.



,,Hennepkwekerijen en hun criminele groothandels zijn een ramp voor onze buurten’’, zegt burgemeester Marcouch. ,,Ze vormen een enorm gevaar voor Arnhemmers. Er kan brand uitbreken, straten kunnen overstromen en de boel kan zelfs ontploffen. Als we daar achter komen is het vaak al te laat. Daarom grijpen we in en sluiten we deze panden.”



Beide sluitingen die onderdeel zijn van een brede aanpak tegen ondermijnende criminaliteit, hebben niets met elkaar te maken, geeft een woordvoerder van de burgemeester aan.