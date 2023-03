Burgemeester Marcouch van Arnhem wil stembiljet met logo’s, als service voor laaggeletterde kiezers

'Nederlands stembiljet was onhandel­baar'

Het stembiljet voor de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maart was voor sommige kiezers onhandelbaar. Nederland moet kijken of er geen gebruiksvriendelijker stembiljet te ontwerpen valt, vindt de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Dat zou het stemmen én het tellen vereenvoudigen.