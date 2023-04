indebuurt.nl (Ver)kopen! Hier in Arnhem moet je zijn voor vrijmark­ten tijdens Koningsdag

Dé plek om te zoeken naar tweedehands pareltjes of van je ongebruikte spullen af te komen is een vrijmarkt. En wie Koningsdag in Arnhem zegt, zegt feest, maar ook rommelmarkt! In de stad kan je naar verschillende kleedjesmarkten. Of je er nou heengaat als verkoper of als schatzoeker, dit moet je weten over de rommelmarkten in Arnhem op 27 april 2023.