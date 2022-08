De ludieke opening met de geblinddoekte burgemeester geldt als een mijlpaal in de geschiedenis van de Stichting Rechtswinkel Renkum. ,,Het is voor het eerst dat de rechtswinkel in onze gemeente een eigen locatie heeft”, vertelt voorzitter John Erkelens trots.

Voorheen waren er inloopspreekuren in Het Huis van Renkum en in de Bibliotheek in Oosterbeek. ‘Voorlopig zullen we tweemaal per week spreekuur houden in de winkel aan de Dorpsstraat 74 te Renkum en wel op dinsdag en donderdag, beide van 10.00 tot 11.00 uur', meldt de Rechtswinkel op haar website. ‘In de tussentijd kunt u natuurlijk uw vragen stellen of een afspraak maken.’