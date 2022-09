Buurt schrikt wakker van nachtelijke politie-inval bij jong gezin: ‘Ineens stonden er zes politieauto’s in de straat’

Marcouch zet huis in Arnhemse wijk De Laar op slot na vondst tientallen kilo’s aan drugs

Een woning aan de Buggenumstraat in Arnhem is donderdagmiddag voor drie maanden gesloten op last van burgemeester Ahmed Marcouch. Dat gebeurde nadat in het huis grote hoeveelheden harddrugs waren gevonden en materialen om drugs te produceren.

23 september