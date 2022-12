Café Bosch vreest na twee maanden alweer sluiting van Rembrandt Theater: ‘Verloedering ligt op de loer’

ARNHEM - De kans dat volgend jaar nog iets te beleven valt in het voormalige Rembrandt Theater, wordt met de dag kleiner. Twee maanden geleden nam Rob te Kamp van het nabijgelegen café Bosch de oude stadsbioscoop aan het Velperplein over om daar tot eind juli 2023 activiteiten te kunnen programmeren, maar hij vreest daar nu alweer mee te moeten stoppen.

De reden: de stijgende energiekosten. ,,Die rijzen met ingang van januari echt de pan uit”, verzucht Te Kamp. ,,We zijn er in oktober ingestapt met het idee om er leuke dingen te organiseren. We hebben nooit de intentie gehad om er op te verdienen, maar we willen er natuurlijk ook niet financieel aan ten onder gaan.”

Het Rembrandt Theater, dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw werd opgeleverd en waar ooit vermaarde filmfestivals werden gehouden, is al jaren een hoofdpijndossier voor de gemeente. Nadat de bioscoop in 2015 leeg kwam te staan, gingen er al meerdere partijen aan de slag. Telkens voor korte duur en zonder succes.

Verloedering ligt op de loer

In de toekomst moet er een woontoren herrijzen op de plek van het Rembrandt Theater, maar ook die plannen zijn nog niet definitief. Tot die tijd hoopte Te Kamp in het gat te kunnen springen. ,,Het is een geweldige locatie, middenin de stad. Tegelijkertijd ligt verloedering op de loer, nu al zie je dat daklozen soms overnachten in de portieken van Rembrandt.”

De aankomende weken staan nog meerdere kerstborrels in het Rembrandt Theater op het programma. Daarna is het hoogstwaarschijnlijk einde oefening, hoewel Te Kamp de deur op de kier houdt voor een investeerder die de stijgende energiekosten kan compenseren.

,,Dat kan de gemeente Arnhem zijn, maar wellicht is er ook een culturele instelling geïnteresseerd om mee te denken. Er is de aankomende tijd nog zoveel moois te organiseren in het Rembrandt Theater, het zou zonde zijn als binnenkort de stekker er definitief uitgaat en de boel wordt dichtgetimmerd. Dan wordt het Rembrandt Theater de puist van de stad.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.