Carnavalsfederatie onthutst door schrappen naam carnaval: ‘Helemaal van de pot gerukt’

,,Helemaal van de pot gerukt”, voorzitter Rob van de Laar van de Brabantse Carnavals Federatie heeft geen goed woord over voor het besluit van een school in Zevenaar die het carnavalsfeest voortaan het verkleedfeest wil noemen.

De Zevenaarse basisschool IKC Carrousel maakte vandaag bekend dat het feest op school van naam verandert. ,,Onze samenleving is op christelijke waarden gebaseerd, ongeacht of je daarin gelooft of niet”, zegt directeur Petra van den Brink. ,,Maar wij zijn een openbare school. Dus we doen mee met de traditie, maar geven het wel een andere naam.”

Lees ook PREMIUM Carnaval mag geen ‘carnaval’ heten op Zevenaarse basisschool Lees meer

Verkleedfeest

De naam is veranderd naar ‘verkleedfeest’ op initiatief van de oudervereniging van de school, bevestigt Judith van der Schaaf van de oudervereniging. ,,De Carrousel is een openbare basisschool waar we geen bepaald geloof willen aanhangen. Carnaval is een feest dat wordt gevierd vanuit een katholieke traditie, vandaar de naamsverandering”, zegt zij.