Check dit: deze zaken gingen de afgelopen weken open (of juist dicht) in Arnhem

indebuurtGenieten! Het lijkt wel of er aan de lopende band nieuwe zaken openen in Arnhem. En om daar ruimte voor te maken sluiten er natuurlijk ook soms winkels en horeca. Even een kleine recap : deze zaken gingen de afgelopen weken open (of juist dicht) in Arnhem.

Tattoo Collectors

Tim Masbaitoeboen (36) opende in mei zijn eigen tattooshop in de binnenstad van Arnhem. Je leest er meer over in dit artikel.

Quetzal

Wafels, smoothies, bonbons, hele instagrammable milkshakes, lunch; bij Quetzal bestelde je vrijwel álles met ladingen chocola. Helaas is deze chocoladebar sinds 30 mei 2022 gesloten.

Volledig scherm De voormalige gevel van Quetzal in Arnhem. © indebuurt Arnhem

Die Grenze

Liefhebbers van parfum, grootverpakkingen tandpasta en andere drogisterijproducten halen vanaf 16 juni 2022 hun hart op bij de nieuwe vestiging van Die Grenze in Arnhem.

The Haute Dog Club

Bij The Haute Dog Club haal je lekkere hotdogs met daarop van alles en nog wat. Ook leuk: vanaf 1 juli 2022 staat er ook een vegan Haute Dog op het menu!

Nieuwe weekmarkt

Het is weliswaar geen nieuwe winkel of horecazaak, maar je kan zeker wel flink shoppen op de nieuwe weekmarkt in Schaarsbergen. In dit artikel lees je er meer over.

Volledig scherm De initiatiefnemers van de Schaarsberger markt. © Johan Kloosterboer

VieVie’s

Van samosa chaat tot chicken dum biryani, bij VieVie’s aan de Jansplaats eet je sinds mei 2022 authentieke Indiase gerechten.

DE-Café

Het enorme café van koffiemerk Douwe Egberts is sinds half juni open in Arnhem. In dit artikel lees je meer over dit ‘huiskamercafé’.

Volledig scherm Het team van het nieuwe DE-café in Arnhem. © indebuurt Arnhem

Stone & Palm

Stone & Palm verkoopt interieurstukken van hun eigen merk en producten van onder andere Scandinavische designmerken. Let op: als je wilt langsgaan moet je eerst een afspraak maken.

Chazzz! Food

”Chazzz! Dat zeggen we op Curaçao als iets wauw is”, aldus de bedenker van het nieuwe restaurant dat sinds 1 juli open is aan de Hommelseweg.

Snackbar Apollo

Snackbar Apollo sloot in 2019 de deuren, maar is sinds 1 juni terug van weggeweest! “De echte Arnhemmer wil een vette bamibal met een zak friet!”

Volledig scherm Snackbar Apollo. © indebuurt Arnhem

CAFE at JONES

Exclusieve merken shoppen en koffiedrinken kan vanaf 22 juni 2022 bij CAFE at JONES! Het café heeft natuurlijk ook andere dingen dan koffie, zoals allerlei Japanse theeën en een selectie van kombuchas en limonades.

Starbucks Jansstraat

In Arnhem dronk je eerst alleen Starbuckskoffie op het station, vanaf 4 juli 2022 kan het ook in de Jansstraat in het centrum.

Meer nieuwe zaken

Heb jij nou nog meer nieuwe zaken gespot in Arnhem? Of zag je juist dat er een winkel of horecagelegenheid gaat sluiten? Laat van je horen! Je kan je tip heel makkelijk opsturen via dit formulier, maar een mailtje sturen naar arnhem@indebuurt.nl of een reactie achterlaten op social media mag natuurlijk ook!

