Chef-kok Sibrecht komt naar Arnhem om te blijven en krijgt een ‘balzaal’ op maat: ‘Ik ben slechts 1 meter 62’

Column Remco Kock Ik weet niet of ik met een vriend zou kunnen samenwonen. Qua persoon­lijk asielbe­leid ben ik net een Alberge­naar

In het voorbijgaan trof ik de bovenbuurman. We bespraken onze appartementen, die tijdens hittegolven in magnetrons veranderen. Deze zomer voel ik me regelmatig een broodje bapao. Klef, sompig, stinkend en onsmakelijk.

25 augustus